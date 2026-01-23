Mercato Milan, Fullkrug non basta: contatti continui con il super centravanti

Weekend cruciale per il Milan e per le sue ambizioni Scudetto. Domenica sera i rossoneri andranno all’Olimpico per sfidare la Roma, con la vittoria nel mirino, per non rischiare di far scappare l’Inter, impegnata stasera contro il Pisa. Il Diavolo si aggrappa anche a Niclas Fullkrug, già decisivo nel successo per 1-0 contro il Lecce. Il bomber tedesco sembra essersi ambientato bene nella Milano rossonera, ma non può bastare: il Milan è già al lavoro per regalare a Max Allegri un altro grande attaccante: Dusan Vlahovic.

Milan, in estate grande colpo in attacco: l’obiettivo resta Vlahovic

Se in questa seconda parte di stagione l’attacco del Milan sarà spesso sulle spalle di Fullkrug, in vista del prossimo anno il piano è di affiancare al tedesco un centravanti che sulla carta possa essere il titolare. I rossoneri hanno, infatti, in mente un super colpo in estate, con tutti gli indizi che portano a Dusan Vlahovic. Il serbo era nel mirino del Milan già la scorsa estate, ma il 2026 potrebbe essere l’anno giusto.

A fine stagione l’ex Fiorentina terminerà la sua avventura con la Juventus, non rinnovando il contratto. Come riportato da Tuttosport, il Milan fiuta già il colpo a parametro zero, con Igli Tare che in queste ultime settimane sta portando avanti i discorsi con l’agente Darko Ristic. Sulla carta si tratta di contatti per il giovane montenegrino Andrej Kostic, ma è chiaro che al centro dei dibattiti vi sia anche Vlahovic.

Vlahovic-Milan, ingaggio e commissioni restano un problema

Proprio come accaduto la scorsa estate, i principali ostacoli restano le richieste d’ingaggio e le alte commissioni (soprattutto ora che Vlahovic arriverebbe da svincolato). Il Milan continua a trattare, pur sapendo molto bene che la fumata bianca è ancora molto lontana.