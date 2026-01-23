Mercato Milan, Fullkrug non basta: contatti continui con il super centravanti

di
Fullkrug col Milan

Weekend cruciale per il Milan e per le sue ambizioni Scudetto. Domenica sera i rossoneri andranno all’Olimpico per sfidare la Roma, con la vittoria nel mirino, per non rischiare di far scappare l’Inter, impegnata stasera contro il Pisa. Il Diavolo si aggrappa anche a Niclas Fullkrug, già decisivo nel successo per 1-0 contro il Lecce. Il bomber tedesco sembra essersi ambientato bene nella Milano rossonera, ma non può bastare: il Milan è già al lavoro per regalare a Max Allegri un altro grande attaccante: Dusan Vlahovic.

Milan, in estate grande colpo in attacco: l’obiettivo resta Vlahovic

Se in questa seconda parte di stagione l’attacco del Milan sarà spesso sulle spalle di Fullkrug, in vista del prossimo anno il piano è di affiancare al tedesco un centravanti che sulla carta possa essere il titolare. I rossoneri hanno, infatti, in mente un super colpo in estate, con tutti gli indizi che portano a Dusan Vlahovic. Il serbo era nel mirino del Milan già la scorsa estate, ma il 2026 potrebbe essere l’anno giusto.

A fine stagione l’ex Fiorentina terminerà la sua avventura con la Juventus, non rinnovando il contratto. Come riportato da Tuttosport, il Milan fiuta già il colpo a parametro zero, con Igli Tare che in queste ultime settimane sta portando avanti i discorsi con l’agente Darko Ristic. Sulla carta si tratta di contatti per il giovane montenegrino Andrej Kostic, ma è chiaro che al centro dei dibattiti vi sia anche Vlahovic.

Vlahovic dopo il gol in Champions
Dusan Vlahovic esulta dopo il gol in Champions allo Sporting Lisbona

Vlahovic-Milan, ingaggio e commissioni restano un problema

Proprio come accaduto la scorsa estate, i principali ostacoli restano le richieste d’ingaggio e le alte commissioni (soprattutto ora che Vlahovic arriverebbe da svincolato). Il Milan continua a trattare, pur sapendo molto bene che la fumata bianca è ancora molto lontana.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
Gestione cookie