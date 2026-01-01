Il futuro di Christopher Nkunku è al centro dell’attenzione in casa Milan, proprio mentre il mercato invernale inizia a entrare nel vivo. L’attaccante francese, reduce dalla doppietta contro il Verona, è finito nel mirino del Fenerbahce, club pronto a muoversi con decisione. Dalla Turchia filtra un forte interesse, ma il giocatore avrebbe già chiarito la propria posizione.

Fenerbahce in pressing: il Milan fissa il prezzo

Il nome di Nkunku è diventato uno dei più caldi in orbita mercato. Il Fenerbahce, tra i club più ambiziosi della Super Lig, sta provando a convincere il Milan a cedere l’attaccante già a gennaio. L’interesse è concreto e nasce anche da un legame tecnico preciso.

In Turchia, infatti, Nkunku ritroverebbe Domenico Tedesco, l’allenatore che lo ha valorizzato ai tempi del Lipsia, periodo in cui il francese ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera.

Il Milan non ha chiuso la porta, ma ha fissato una richiesta chiara: circa 35 milioni di euro, una cifra leggermente inferiore a quanto investito in estate per portarlo in rossonero. Al momento non ci sono aperture ufficiali a sconti o formule alternative.

Nkunku ha deciso il suo futuro: la volontà del francese

La dirigenza valuta con attenzione anche l’impatto tecnico dell’eventuale cessione, soprattutto dopo i segnali incoraggianti arrivati nell’ultima giornata di campionato. Dopo un periodo complicato, Nkunku sembra aver ritrovato continuità e fiducia. La doppietta contro il Verona ha segnato un punto di svolta e rafforzato la sua posizione all’interno della rosa.

Al momento, la volontà del giocatore è chiara: restare al Milan e giocarsi le sue chance in maglia rossonera. L’ex Chelsea non ha aperto al trasferimento e vuole dimostrare il proprio valore anche nella seconda parte di stagione.