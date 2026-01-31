Mercato Milan, la novità fa sorridere i rossoneri: il colpo in difesa è più vicino

Il Milan vorrebbe concludere l’acquisto di Axel Disasi dal Chelsea in questi ultimissimi giorni di mercato. Il giocatore del Chelsea ha dato priorità ai rossoneri, in piena lotta per le prime posizioni in Italia, piuttosto che al West Ham, in lotta per non retrocedere. Dunque, il calciatore francese ha espresso la propria preferenza: ora la palla passa ai club coinvolti nella trattativa per trovare un accordo nel minor tempo possibile e per evitare una corsa contro il tempo. Il colpo in difesa si avvicina!

Disasi sceglie il Milan: manca solo l’accordo fra club!

Una delle maggiori opportunità palesatesi durante questo calciomercato di gennaio riguarda Axel Disasi, difensore centrale francese di proprietà del Chelsea. Il giocatore è da tempo fuori il progetto tecnico dei Blues e, in questi ultimissimi giorni di mercato, rappresenta una vera e propria opportunità. Il West Ham si era mosso rapidamente per rinforzare la difesa con esperienza per conquistare la salvezza ma, come riporta Fabrizio Romano, lo stesso Disasi ha dato la propria preferenza al trasferimento in Serie A, al Milan di Allegri.

Cosa manca per l’accordo definitivo

Come riportato dall’esperto di mercato, mancano solamente gli accordi definitivi tra Milan e Chelsea in termini economici per formalizzare il passaggio di Disasi in rossonero. Altra piccola postilla economica, riguarda il contratto del difensore: sono ancora in corso i dialoghi con l’entourage per trovare la quadra. Ora, Disasi aspetta il via libera, ma si avvicina sempre di più: se c’è la preferenza e l’apertura totale da parte del giocatore, la strada è certamente in discesa.