Mercato Milan, non è finita: resta un nome per l’attacco rossonero

Il mercato del Milan potrebbe non essersi ancora chiuso. Il club resterà vigile da qui al termine della sessione invernale, ma c’è da aspettarsi ancora qualcosa soprattutto se ci saranno delle operazioni in uscita. In questo senso, il futuro di Nkunku potrebbe rivelarsi decisivo: la possibile cessione dell’ex Chelsea potrebbe aprire nuovi scenari.
Mercato Milan, Mateta resta nel mirino
Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ne ha parlato attraverso il suo canale YouTube, specificando come ci sia ancora un nome che sarebbe ancora sulla possibile lista di arriva in casa rossonera prima della fine di questa sessione invernale di calciomercato.
“Perché so che comunque il Milan si sta provando a cautelare: i contatti per determinati attaccanti sono stati già avviati e il gradimento e l’apprezzamento del Milan nei confronti di Jean-Philippe Mateta è sempre alto, è sempre rimasto molto elevato. Vedremo come si potrà evolvere il mercato del Milan in questi giorni”.