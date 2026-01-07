Mercato Milan, nuovo nome per la difesa: puntato il gioiello della Serie A

Iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno per il Milan: vittoria per 1-0 in casa del Cagliari guidato da Fabio Pisacane, decisiva la rete di Rafael Leao. Ora, i rossoneri vogliono allungare la striscia di vittorie, e la sfida di domani contro il Genoa sraà molto importante sia dentro che fuori dal campo. La dirigenza rossonera, difatti, è interessata a Brooke Norton-Cuffy.

Milan, idea Norton-Cuffy: sta facendo impazzire la Serie A

La sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi, prevista per domani era alle ore 20.45, sarà di fondamentale importanza per i rossoneri. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi continuano a vedere la qualificazione alla prossima Champions League da vicino, sognando anche qualcosa in più.

Non solo campo, la partita di domani sarà utile anche per osservare da vicino il terzino rossoblù. Alla società rossonera, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, piace molto Brooke Norton-Cuffy, calciatore inglese classe 2004 che sta ben figurando nell’attuale campionato di Serie A, offrendo ottime prestazioni.

L’esterno inglese, prosegue il noto quotidiano, ha una valutazione che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. La concorrenza, però, non manca: tanti club sulle tracce di Norton-Cuffy, diversi provenienti proprio dal nostro campionato. L’idea del Milan sarebbe quella di avviare una trattativa in vista del prossimo mercato estivo.