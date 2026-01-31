Mercato Milan, parte l’assalto al difensore: il giocatore è in pugno

In queste ultime ore l’attenzione del Milan si è focalizzata soprattutto sul colpo in attacco. Con un’operazione flash, i rossoneri hanno praticamente chiuso per l’arrivo di Jean-Philippe Mateta, che arriverà già a stagione in corso se il Crystal Palace riuscirà a trovare un sostituto in tempo. Dopo aver messo le mani sul francese, ora il Diavolo è pronto a concentrarsi sulla difesa, per provare a regalare a Max Allegri un rinforzo in più. Il nome più caldo sembra essere quello di Axel Disasi del Chelsea.

Milan, Disasi ha già aperto al trasferimento: la palla passa ai rossoneri

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, un profilo da tenere particolarmente d’occhio per la difesa del Milan è senza dubbio di Disasi. Negli scorsi giorni il centrale francese sembrava pronto ad unirsi al West Ham, ma appena scoperta la possibilità del Milan ha subito bloccato il trasferimento agli Hammers. Al momento, dunque, il passaggio al West Ham è in stand-by, con Disasi che spera di poter approdare in Italia per vestire la casacca rossonera.

Tutto dipende quindi dal Milan, che dovrà decidere se affondare il colpo per il francese. Il preferito del Diavolo è Jose Maria Gimenez dell’Atletico Madrid, che però percepisce ben 7 milioni di euro a stagione. La pista che porta all’uruguayano è molto complessa e per questo motivo nelle prossime ore il Milan potrebbe decidere di virare definitivamente su Disasi.