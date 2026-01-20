Mercato Milan, prestito secco e colpo in chiusura: nuovo difensore per Allegri

Il Milan sta lavorando per portare un nuovo difensore alla corte di Max Allegri. Il club rossonero sta valutando diverse opzioni, ma una di questo sta attirando l’attenzione del club in maniera importante, al punto da essere arrivati ad un punto focale della trattativa che garantirebbe un nuovo innesto nella rosa rossonera già nei prossimi giorni.

Milan su Coppola: arriva la conferma

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, il Milan sarebbe ormai ad un passo dal portare nel capoluogo lombardo Diego Coppola, difensore classe 2003 che durante la scorsa estate è approdato al Brighton dal Verona. Un’operazione che convincerebbe anche Allegri per diversi motivi.

Il tutto dovrebbe svilupparsi sulla base di un prestito secco, senza diritto di riscatto: Allegri potrebbe cosi puntare su un calciatore che conosce il campionato italiano e che in passato si è messo ben in mostra proprio nella nostra Serie A.