Mercato Milan, ritorno a sorpresa: “Sarà un rinforzo per Allegri!”

di
Le ultime sul mercato del Milan

Il Milan si prepara ad una seconda parte di stagione molto particolare. L’inseguimento all’Inter capolista è ormai entrato nella fase clou, c’è un girone intero da giocare e la squadra di Allegri può ancora dire molto su quelli che saranno gli obiettivi da qui al termine della stagione.

Mercato Milan, il caos attaccante e la nuova soluzione

Dall’inizio dell’anno, va detto, il problema legato all’attacco è stato uno degli argomenti centrali all’interno dell’ambiente rossonero. La difficoltà di Gimenez (poi infortunatosi a lungo termine), la scarsa vena realizzativa di Nkunku (che oggi pare essersi sbloccato) sono stati temi particolari.

Ed è per questo che la società ha poi deciso di puntare su Fullkrug, attaccate arrivato in queste sessione invernale di calciomercato proprio per dare un’alternativa a Max Allegri. C’è, però, anche un’altra operazione che il club rossonero potrebbe portare a termine per dare un’ulteriore spinta al reparto.

Ritorno di Camarda al Milan
Francesco Camarda in campo con la maglia del Lecce (AnsaFoto) SpazioMilan.it

Mercato Milan, Camarda torna subito da Lecce!

La notizia è stata lanciata da Niccolò Schira proprio nelle ultime ore e riguarderebbe il ritorno di Francesco Camarda in rossonero già in questa finestra di calciomercato.

Francesco Camarda tornerà al Milan da Lecce nei prossimi giorni. Il giovane attaccante rimarrà al Milan e sarà un rinforzo per Max Allegri nella seconda parte della stagione“, ha scritto su X il giornalista ed esperto di mercato.

Gennaro Di Finizio

Gestione cookie