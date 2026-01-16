Mercato Milan, ritorno a sorpresa: “Sarà un rinforzo per Allegri!”

Il Milan si prepara ad una seconda parte di stagione molto particolare. L’inseguimento all’Inter capolista è ormai entrato nella fase clou, c’è un girone intero da giocare e la squadra di Allegri può ancora dire molto su quelli che saranno gli obiettivi da qui al termine della stagione.

Mercato Milan, il caos attaccante e la nuova soluzione

Dall’inizio dell’anno, va detto, il problema legato all’attacco è stato uno degli argomenti centrali all’interno dell’ambiente rossonero. La difficoltà di Gimenez (poi infortunatosi a lungo termine), la scarsa vena realizzativa di Nkunku (che oggi pare essersi sbloccato) sono stati temi particolari.

Ed è per questo che la società ha poi deciso di puntare su Fullkrug, attaccate arrivato in queste sessione invernale di calciomercato proprio per dare un’alternativa a Max Allegri. C’è, però, anche un’altra operazione che il club rossonero potrebbe portare a termine per dare un’ulteriore spinta al reparto.

Mercato Milan, Camarda torna subito da Lecce!

La notizia è stata lanciata da Niccolò Schira proprio nelle ultime ore e riguarderebbe il ritorno di Francesco Camarda in rossonero già in questa finestra di calciomercato.