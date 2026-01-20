Mercato Milan, si guarda al futuro: trattativa avanza per il talento olandese

Non soltanto lo sguardo incentrato sul presente, ma anche il futuro rientra in quella che è l’ottica di mercato del Milan. La squadra rossonera sta provando a rinforzarsi in questa finestra di mercato, l’arrivo di Fullkrug in questo senso rappresenta un inserimento importante per la squadra di Max Allegri. Lo sguardo, però, è rivolto anche al futuro della rosa rossonera.

Milan, trattativa avanzata per Onstein: le ultime

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo Canale YouTube, il Milan starebbe seriamente intensificando i i discorsi con lo Jong Genk per portare in rossonero un difensore di talento.