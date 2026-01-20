Mercato Milan, si guarda al futuro: trattativa avanza per il talento olandese

Non soltanto lo sguardo incentrato sul presente, ma anche il futuro rientra in quella che è l’ottica di mercato del Milan. La squadra rossonera sta provando a rinforzarsi in questa finestra di mercato, l’arrivo di Fullkrug in questo senso rappresenta un inserimento importante per la squadra di Max Allegri. Lo sguardo, però, è rivolto anche al futuro della rosa rossonera.
Milan, trattativa avanzata per Onstein: le ultime
Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo Canale YouTube, il Milan starebbe seriamente intensificando i i discorsi con lo Jong Genk per portare in rossonero un difensore di talento.
“Il Milan prima squadra diciamo che in questo momento è sornione, sta cercando di capire se ci saranno opportunità verso la fine del mercato. Ma posso dare un possibile acquisto del Milan Futuro. Trattativa avanzata per Juwensley Onstein, classe 2007, difensore centrale olandese del Jong Genk”.