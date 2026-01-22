Mercato Milan, trattativa saltata: Tare spiazzato, un club francese brucia i rossoneri

Il mercato del Milan, dopo l’arrivo di Fullkrug, potrebbe portare altri innesti da qui al termine della sessione invernale. Diversi profili sono sotto la valutazione del club che sta provando ad accontentare Max Allegri, ma uno in particolare sembrerebbe destinato a non approdare in quel di Milano.

Mercato Milan, niente Coppola: c’è il Paris FC

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto attraverso i social, il profilo di Diego Coppola sarebbe pronto a lasciare la Premier League ma non per approdare in Italia. Il difensore italiano, infatti, sarebbe protagonista dell’interesse del Paris FC che in queste ore avrebbe intensificato i dialoghi con il Brighton.

Il Milan, cosi come la Fiorentina, erano le due squadre che stavano provando a portarlo in Serie A, ma la questione pare essersi arenata proprio per l’ingresso forte della squadra parigina che sarebbe ad un passo dal giocatore.