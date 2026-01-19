Milan, a febbraio arriva la svolta decisiva: c’è l’annuncio

Il Milan si prepara a quella che potrebbe essere una svolta davvero decisiva per il futuro del club. Negli scorso mesi si è parlato molto di quello che potrebbe essere un nuovo asset societario, con nuovi finanziamenti ed una situazione rosea che sarebbe ormai dietro l’angolo per il club.
Futuro Milan, l’annuncio di Matteo Moretto
Le ultime sono state fornite da Matteo Moretto, che ha spiegato quanto potrebbe accadere da qui ai prossimi mesi in casa Milan.
“Si va spediti verso il rifinanziamento del debito grazie a Comvest. Di fatto Elliott uscirà dal mondo Milan con RedBird che prenderà pieno potere della situazione. Ad oggi mi dicono che ci potrebbero essere dei cambi all’interno dell’organigramma rossonero verso la fine della stagione, ma vi sottolineo un rapporto molto forte tra Giorgio Furlani e l’uomo RedBird Massimo Calvelli”, ha detto Moretto attraverso il suo Canale YouTube.
Ed ancora: “Vedremo se questo binomio potrà continuare anche in futuro. La notizia è che dovrebbe concretizzarsi nel mese di febbraio il rifinanziamento del debito tramite Comvest”.