Milan, Allegri pensa alla Roma: può partire titolare lui a centrocampo

Il Milan si sta preparando per la Roma: Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione, specialmente a centrocampo tra Ricci e Fofana. Il centrocampista ex Torino sembra aver guadagnato il favore di Allegri per la partita contro la Roma. Fofana, invece, dovrebbe accomodarsi in panchina, almeno inizialmente.

Ricci favorito su Fofana

Ricci pronto a dimostrare il suo valore

La scelta di Ricci si inserisce in un contesto di continua evoluzione del Milan, che, sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri, sta cercando di fare il salto di qualità. Il giovane centrocampista avrà quindi una chance preziosa di mettersi in evidenza e dimostrare il proprio valore.