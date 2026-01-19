Milan, brutte notizie per Allegri: rischia di saltare la Roma!

Dopo l’importante vittoria di misura ieri contro il Lecce, il Milan guarda già ai programmi futuri, al netto del mercato sul quale la società rossonera resta e resterà vigile fino al termine della sessione invernale. Il prossimo impegno resta delicato, visto che contro la Roma Allegri dovrà cercare di non fermare la corsa a portare a casa altri tre punti importanti.

Milan, brutte notizie per Allegri

Ieri partita giocata al meglio da alcuni dei calciatori schierati in campo dal mister del Milan, e tra questi rientra di sicuro Alexis Saelemaekers che ha messo in campo una prestazione di ottimo livello. Poi il cambio, per far entrare Athekame ed il sospetto che le condizioni non fossero al top.

Oggi arrivano importanti aggiornamenti riguardo le condizioni del giocatore rossonero: novità che rischiano di mettere in dubbio la sua presenza verso l’importante sfida contro la Roma.

Milan, come sta Saelemaekers? Le ultime

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il giocatore del Milan avrebbe riportato un risentimento all’adduttore sinistro. Un problema muscolare sul quale, adesso, ci sarà un monitoraggio costante da parte dello staff medico.

Il grande rischio – riporta l’emittente satellitare – è che Saelemaekers possa saltare proprio il match in programma contro la Roma in programma domenica 25 gennaio alle ore 20:45.