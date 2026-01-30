Milan, cessione a sorpresa in Serie A? Trattativa delle ultime ore

Il Milan è scatenato sul mercato nella giornata di oggi. Il club rossonero ha trovato nella notte l’accordo per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta, che potrebbe arrivare già a gennaio. Servirà però la cessione di un attaccante rossonero e per questo si rivela piuttosto interessante la notizia che arriva in merito alla possibile uscita di Christopher Nkunku: c’è anche la Roma su di lui.

Anche la Roma su Nkunku: la situazion

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, una serie di squadre si starebbero informando per Nkunku nelle ultime ore. Fra queste, c’è anche la Roma, Le altre sono invece il “solito” Fenerbahce (che però sta spingendo più per Lookman) e l’Atletico Madrid. Si cercherà la formula giusta per un eventuale addio, con anche una possibile soluzione in Serie A che sarebbe abbastanza sorprendente.

Il suo addio per far arrivare subito Mateta: l’intreccio

il club rossonero, infatti, ha tutto l’interesse di permettere un suo addio anticipato per permettere l’arrivo in rossonero di Mateta. Il Milan sta infatti spingendo per permettere l’arrivo dell’attaccante francese (per cui l’accordo sembra quasi chiuso) già a gennaio. Difficilmente, però, ciò potrà avvenire senza una cessione in attacco, con Nkunku primo candidato. Le prossime ore saranno quindi cruciali per portare a termine questo intreccio di mercato.