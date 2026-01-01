Milan, colpo a costo zero: Tare vuole riportare l’ex Lazio in Serie A

Il Milan continua a guardarsi intorno sul mercato, alla ricerca di un difensore centrale da aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri. In casa rossonera si stanno valutando diverse soluzioni, con l’idea di rinforzare il reparto senza fare operazioni fuori misura dal punto di vista economico. Nelle ultime ore, intanto, è tornato a circolare un nome già conosciuto in dirigenza. Un profilo che Igli Tare conosce bene.

Colpo a costo zero: Tare lo riporta in Serie A

Igli Tare starebbe pesando di riportare in Serie A Luiz Felipe. Il dirigente rossonero conosce bene il difensore italo-brasiliano, avendolo portato alla Lazio nel 2017. Un profilo che Tare ha sempre apprezzato per caratteristiche tecniche e affidabilità, e che ora potrebbe tornare utile anche al Milan. Ora, il classe 1997 milita nel Rayo Vallecano, in Liga.

La sua situazione contrattuale lo rende una possibile occasione di mercato, considerando che il giocatore è in scadenza a giugno. La stagione di Luiz Felipe è stata iniziata in salita . Il difensore è reduce da un infortunio che ne ha limitato l’impiego nei mesi scorsi e finora ha collezionato appena 9 presenze complessive, per un totale di 543 minuti giocati. Nonostante ciò, il Milan ci starebbe facendo un serio pensierino.