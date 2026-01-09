Milan, Fullkrug si presenta: “Qui c’è grande qualità, so cosa posso dare alla squadra”

Dopo aver fatto il suo esordio a San Siro con la maglia del Milan, Niclas Fullkrug si presenta ai giornalisti e ai tifosi rossoneri nella consueta conferenza stampa di presentazione per i nuovi acquisti. L’attaccante è pronto ad aiutare il club rossonero durante questa seconda parte di stagione. Di seguito le sue parole.

Fullkrug in conferenza: “Gruppo forte, mi inserirò molto bene”

Gruppo unito e di qualità.

“Ho trovato è una squadra che ha già enorme qualità. Un gruppo unito, energia a livelli altissimi. Mi ha quasi spaventato quanto è forte questa energia dopo che abbiamo vinto a Cagliari: è molto indicativo. Col mio carattere penso di potermi inserire molto bene e contribuire a questa positività e aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità. È un momento ideale per il mio arrivo al Milan”.

Scelta del numero 9.

“È stato facile per me inserirmi bene, sono riuscito subito a dare il massimo perché mi sono trovato bene fin da subito. Il 9 per me è sinonimo di gol. Non l’ho scelto spesso in passato, l’ho utilizzato solo con la nazionale tedesca. Non ho un idolo particolare, ma so qual è il passato del 9 qua al Milan. Spero di essere all’altezza del peso di questa maglia“.

Esordio a San Siro.

“Due anni fa ho giocato a San Siro con BVB in Champions League. Era la mia prima volta a San Siro, poter giocare qua con la maglia del Milan è diverso. Questo club ha un’aura magica, è magia poter giocare col Milan a San Siro: sono grato per questa possibilità. I tifosi mi hanno regalato una prima serata magnifica. Mi sarebbe piaciuto segnare per vincere, sarebbe stato il debutto perfetto”.

“So come aiutare il Milan”.

“Ho già guardato diverse partite prima di arrivare. Per interesse seguo la Serie A da anni. Quando si guarda la Serie A ovviamente si guarda anche il Milan. Ero consapevole del modo di giocare di questa squadra e di come potessi aiutarli. Sono diverso dagli altri attaccanti in rosa. La qualità è enorme nel nostro reparto offensivo con Leao, Pulisic e Nkunku. Penso di poter portare presenza fisica, possibilità di occupare l’area: aiuterò la squadra in queste situazioni.

Obiettivo stagionale del Milan.