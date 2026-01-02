Milan, Fullkrug sta già spiazzando tutti: spunta il retroscena in diretta

Nel pre partita di Cagliari-Milan, match valido per la 18ª giornata di Serie A, Igli Tare ha fatto il punto sulla situazione in casa rossonera. Il direttore sportivo del Milan, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato dello stato della squadra, del mercato e delle prime sensazioni sul nuovo arrivato Niclas Fullkrug. Il bomber tedesco ha stregato tutti in allenamento, e stasera potrebbe esordire a gara in corso.

Pre partita Cagliari – Milan, Tare: “Fullkrug ci ha sorpresi, ha strapotere fisico”

Nel suo intervento, il d.s. rossonero Igli Tare ha voluto chiarire diversi punti, soffermandosi in primis sulla soddisfazione generale per la rosa costruita sin qui.

In seguito, l’ex Lazio ha speso parole al miele per l’ultimo arrivato Niclas Fullkrug, che avrebbe già attirato l’attenzione di tutto lo staff tecnico in allenamento e che nel match della Unipol Domus di questa sera potrebbe addirittura esordire con la maglia rossonera: