Milan-Genoa, insulti di Maignan verso l’arbitro? Fatta chiarezza sull’episodio

Mike Maignan in primo piano

Ad aggiungersi al finale decisamente concitato della gara di giovedì sera tra Milan e Genoa, si sono aggiunte anche le polemiche nei confronti di Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato accusato di aver pesantemente insultato l’arbitro Mariani come si vedeva da un video con audio pubblicato da DAZN Francia. Nelle scorse ore è stato analizzato l’episodio, che mostra come le cose non siano andate esattamente come si voleva far credere.

Caos Maignan, l’episodio incriminato non è collegato all’arbitro Mariani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, gli insulti di Maignan non sono direttamente collegabili all’arbitro Mariani. Come mostrato in seguito dallo stesso account di DAZN Francia, esistono due clip: nella prima si vede Maignan confrontarsi con Mariani dopo l’assegnazione del rigore al Genoa in pieno recupero e una seconda nel quale si può vedere il francese uscire dal campo facendosi scappare un insulto.

Il tutto accade, però, diversi minuti dopo il fischio finale e non lo si può direttamente collegare a quanto accaduto in precedenza.

Mike Maignan in campo con la maglia del Milan
Mike Maignan in campo con la maglia del Milan nel 2025

Non si tratta altro, dunque, dell’ennesimo montaggio televisivo: non vi è nessuna prova che possa confermare che le parole pronunciate da Maignan fossero rivolte a Mariani. Quindi nessun rischio, qualora ci fosse mai stato, per il portiere del Milan.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
