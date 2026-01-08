Milan – Genoa, Leao provvidenziale: si resta in scia Scudetto e brivido nel finale!

Questa sera è andata in scena la sfida tra Milan e Genoa, con i rossoneri che sono riusciti ad acciuffare il pareggio allo scadere grazie alla seconda rete consecutiva di Rafael Leao. Nel secondo tempo, i padroni di casa, hanno dimostrato di avere voglia di andare a conquistare i tre punti.

Milan, Leao salva dal peggio: rigore sbagliato al 98′ dal Genoa!

La giornata di ieri ha regalato molte sorprese. Il Napoli di Antonio Conte si è fermato in casa contro il Verona, mentre l’Inter ha avuto vita facile al Tardini contro il Parma. Il Milan aveva, quindi, necessità di vincere. Il Genoa di Daniele De Rossi, però, non era dello stesso pensiero.

Nel finale brivido per i rossoneri, con un rigore sbagliato da Stanciu, tirato malissimo e in curva. Un buon punto che continua a mantenere in scia Scudetto la squadra di Massimiliano Allegri, ora a tre punti di distacco dai nerazzurri.