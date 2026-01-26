Milan, il calciatore raggiunge le 200 presenze e celebra i rossoneri

Una partita non facile ieri per il Milan di Massimiliano Allegri, che ha sofferto più volte le incursioni della Roma di Gian Piero Gasperini. Alla fine il match è terminato 1-1, risultato che permette ai rossoneri di tenere lontano la Roma e non perdere uno scontro diretto in trasferta. Allegri dunque sorride, ma a sorridere è anche Fikayo Tomori, dopo aver raggiunto le 200 presenze col Milan.

Tomori celebra le 200 presenze col Milan: “Il mio club”

Arrivato nel 2021, il classe 1997 Fikayo Tomori è da anni un punto fermo della retroguardia del Milan. L’inglese nella Milano rossonera ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, e quest’anni ha iniziato la sua quinta stagione in maglia rossonera.

Con il match di ieri sera contro la Roma, l’inglese ha raggiunto quota 200 presenze con la maglia rossonera, celebrando anche il traguardo con un breve ma significativo messaggio: “Il mio club“.

Fikayo Tomori, dopo un inizio di stagione difficile, ha ripreso in mano la difesa rossonera, con Allegri che non ha mai dubitato di lui e lo ha sempre considerato al centro del progetto rossonero.