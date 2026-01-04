Milan, il Fenerbahce non molla Nkunku: l’attaccante ha deciso il suo futuro

Christopher Nkunku continua ad essere accostato con insistenza al Fenerbahçe. Il club di Istanbul lo considera un profilo adatto per alzare il livello dell’attacco e, a quanto filtra, è disposto a spingersi fino a 25 milioni di euro. I contatti con gli agenti del giocatore e con il Milan ci sono stati e proseguono, segno di una trattativa che il Fenerbahçe vuole provare a costruire senza forzare i tempi.

Il Milan mette le cose in chiaro: il costo per la cessione

Il Milan non intende fare sconti. La dirigenza rossonera valuta Nkunku non meno di 35 milioni, una cifra che riflette sia il valore tecnico del giocatore sia l’investimento fatto per portarlo in Serie A. I rossoneri hanno ingaggiato il francese l’estate scorsa per 37 milioni più bonus dal Chelsea. Arrivato con grandi aspettative, il francese sta vivendo una stagione complessa, condizionata anche da problemi fisici, ma il club continua a considerarlo una risorsa importante.

Il Fenerbahçe valuta un possibile rilancio, magari attraverso bonus o formule alternative. Ma intanto, l’ex Chelsea non pensa al mercato. La testa del francese è rivolta verso il recupero, dato che ha saltato la sfida di Cagliari per un pestone subito contro l’Hellas Verona. Nkunku sembra avere le idee molto chiare sul suo prossimo futuro, così come sottolineato da Fabrizio Romano.

La volontà di Nkunku

L’esperto di mercato ha spiegato: “Si sono lette tante cose nelle ultime ore su Nkunku e il Fenerbahçe. lo mantengo tre capisaldi: il primo è che Skriniar non c’entra nulla in questo discorso perchè i turchi non vogliono cedere il difensore. Il secondo è che è assolutamente vero che il Fener vuole Nkunku da settimane. Il punto chiave è la volontà del giocatore che non ha mai detto ai suoi agenti di voler andare via dal Milan. Ad oggi Nkunku non ha dato segnali di partenza”.

