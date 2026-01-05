Milan, il sostituto di Nkunku arriva dalla Ligue 1: fissato il piano

Il Milan potrebbe muoversi ulteriormente sul mercato degli attaccanti dopo l’arrivo di Fullkrug. Rimane sotto osservazione, infatti, il futuro di Nkunku, per cui è forte l’interesse del Fenerbahce. Il club non chiude ad un suo addio e ha già deciso il piano B in caso di cessione: si tratta del giovane attaccante dell’Angers Sidiki Cherif.

Milan, il giovane Cherif nel mirino in caso di addio di Nkunku

Secondo qunaot riportato da Tuttosport, il Milan non avrebbe affatto chiuso le porte ad un addio di Nkunku, che fin qui non ha ancora convinto del tutto con le sue prestazioni. Per questo il club avrebbe messo sott’occhio il profilo di Sidiki Cherif dell’Angers. Si tratta di un profilo giovanissimo (classe 2006) che ha già disputato 4 gol in questa stagione di Ligue 1. Il club starebbe osservando attentamente il suo profilo, su cui è forte la concorrenza dei club di Bundesliga.