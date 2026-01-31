Milan, il top ha finalmente firmato: l’annuncio UFFICIALE

Arriva anche il comunicato UFFICIALE del Milan: Mike Maignan ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan. Il portiere francese ha dunque confermato la sua permanenza e la sua centralità nel presente e nel futuro rossonero.

Maignan ha firmato: conferme da Fabrizio Romano

Come già preannunciato in mattinata, Mike Maignan ha esteso fino al 2031 il proprio contratto con il Milan. Il contratto è di 4 anni con opzione per il quinto, scacciando definitivamente qualsiasi discorso di separazione previsto per quest’estate, con il precedente accordo vicino al termine. Ora, anche il comunicato ufficiale del club ha confermato il tutto: