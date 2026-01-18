Milan-Lecce, Allegri: “Fullkrug o Pulisic-Leao? Faremo così!”, poi l’annuncio sulla lotta Scudetto

Il Milan ha vinto di misura in casa contro il Lecce, nonostante diverse e importanti parate effettuate da Falcone per salvare la squadra salentina. L’estremo difensore non ha potuto però nulla soltanto sull’ultimo tocco di Fullkrug che è finito in rete al 76esimo minuto, decretando l’1-0 finale. Nel post-partita, a ‘Dazn’, ha parlato così Massimiliano Allegri.

Allegri dopo Milan-Lecce: le sue parole a ‘Dazn’

Ai microfoni di ‘Dazn’, dopo Milan-Lecce, ha parlato così Massimiliano Allegri:

“La cosa più importante è che con i cinque cambi, le sostituzioni diventano determinati. Stasera c’era bisogno di Fullkrug dentro l’area, i ragazzi sono stati bravi. È un gruppo meraviglioso che sta facendo cose ottime, ma siamo a metà dell’opera per l’obiettivo che ci siamo posti a inizio stagione”.

Poi ancora:

“Fullkrug insieme a Pulisic/Leao? In questo momento lui si è allenato poco con il West Ham, poi ha avuto questo problema al piede. È una soluzione importante a partita in corso. La cosa che bisogna far meglio è la precisione negli ultimi passaggi, essendo un pochino più lucidi e veloci negli ultimi metri. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo aumentato i giri del motore ed è un bel segnale. Il Lecce ha subito con oggi 32 gol, tra questi il 55% li ha subiti nell’ultimo quarto d’ora, quindi ti tengono in partita fino all’ultimo”.

Sul resto della squadra:

“Ci siamo arrivati bene, è normale che queste partite ravvicinate ti stressano più mentalmente che fisicamente. Jashari ha fatto una bella partita, anche Ricci ha fatto una buona partita. Estupinan è rientrato e non era facile per lui. Alla fine, quando giochi le partite in 15 è più facile”

Poi sulla lotta in vetta: