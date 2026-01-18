Milan-Lecce, l’annuncio di Tare sul mercato e su Maignan! L’ha detto nel pre-partita

A pochi minuti dall’inizio di Milan-Lecce ai microfoni di ‘Dazn’ ha parlato Igli Tare: annunci importanti in ottica partita. Di seguito le parole del da rossonero sulle eventuali operazioni in entrata e anche sul rinnovo di Mike Maignan.
Milan-Lecce: le parole di Tare nel pre-partita
A ‘Dazn’, Igli Tare ha dichiarato:
“Inutile anche ripetermi: saremo attenti sul mercato, se ci sarà qualcosa che ci può aiutare lo faremo senz’altro ma per ora stiamo bene come stiamo”
“Rinnovo Maignan? Manca che ci mettiamo a tavolino per cercar di trovare la soluzione. Lui è legato alla società, anche da parte nostra c’è la volontà. Penso nelle prossime settimane di avere una risposta definitiva, ma sono sempre positivo su questa vicenda”
Poi su Camarda:
“Ne parleremo con loro dopo la partita. C’è buon senso da ambo le parti e dopo la partita decideremo”