Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Allegri ha scelto lui dal 1′

Milan-Lecce sta per cominciare e, in attesa del fischio d’inizio del match di San Siro, sono state comunicato anche le formazioni ufficiali. Ecco le rispettive decisioni degli allenatori e chi per Allegri partirà dal 1′.

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic

LECCE: Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulic, Pierotti

Allegri ha scelto perciò in attacco Leao con Pulisic, facendo sedere Nkunku in panchina, e De Winter in panchina vista l’indisponibilità di Pavlovic.