Milan, l’ex rossonero si dimezza l’ingaggio per tornare in Serie A: vuole la Juve

La Juventus inizia a guardare avanti e pianifica con anticipo le mosse per il mercato estivo. Tra i nomi che stanno circolando negli ambienti bianconeri spunta quello di Theo Hernández, ex pilastro del Milan e oggi all’Al-Hilal. Un’ipotesi che nasce da contatti esplorativi e da una disponibilità inattesa del giocatore, che starebbe valutando un ritorno in Serie A anche a costo di rinunciare a una parte importante dell’attuale stipendio.

La Juve prepara lo sgarbo al Milan: l’ex rossonero vuole i bianconeri

La Juventus avrebbe iniziato a ragionare concretamente su Theo Hernández in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti, non si è ancora entrati nella fase operativa di una trattativa, ma sarebbero già stati avviati contatti preliminari con l’entourage del laterale francese.

Damien Comolli si sarebbe mosso con largo anticipo per capire se l’operazione potesse avere margini di manovra, ricevendo segnali tutt’altro che negativi dall’entourage del giocatore. Il terzino, infatti, non avrebbe escluso un ritorno in Europa e guarda con particolare interesse alla Serie A, il campionato in cui ha vissuto i momenti migliori della sua carriera vestendo la maglia del Milan.

L’idea di legarsi a un progetto ambizioso come quello della Juventus intriga il giocatore, soprattutto se accompagnata dalla possibilità di tornare centrale e protagonista nel campionato italiano. Resta però un nodo tutt’altro che secondario da sciogliere, quello legato all’ingaggio. Theo Hernández percepisce attualmente uno stipendio vicino ai 20 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori scala per la maggior parte dei club di Serie A. Tuttavia, sempre secondo quanto filtra, il francese potrebbe essere disposto a ridurre sensibilmente l’ingaggio pur di vestire la maglia bianconera.