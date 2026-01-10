Milan, l’idea di Allegri: pronta la rivoluzione contro la Fiorentina?

Il Milan si prepara alla sfida importantissima contro la Fiorentina. La squadra di Vanoli vuole recuperare terreno dopo un avvio di stagione che ha visto la viola in netta difficoltà, e per questo proverà a fare risultato anche contro una compagine sulla carta più preparata ed attrezzata come quella rossonera. Allegri, al tempo stesso, non ha alcuna intenzione di lasciare punti per strada.

Fiorentina-Milan, il dubbio tattico di Allegri

L’allenatore dei rossoneri sta facendo le dovute valutazioni in queste ore: il 4-3-3 rappresenta ad oggi una soluzione per i rossoneri, vista anche la possibilità in questo modo di impiegare tutta la forza del reparto avanzato a disposizione. Al tempo stesso, però, le condizioni di alcuni componenti della rosa fanno vacillare l’idea.

Leao non sta benissimo, ed è per questo che Allegri potrebbe pensare ad una soluzione diversa che possa dare anche maggiore imprevedibilità in base a quello che sarà l’impiego di alcuni interpreti: il 3-5-2, in questo senso, potrebbe essere la soluzione ideale contro la viola.

Allegri ci pensa: è il momento di Fullkrug

In una fase storica dove al Milan servono gol e grande peso in fase offensiva, Fullkrug potrebbe essere l’uomo ideale. Che possa essere lui una delle mosse vincenti dei rossoneri per il prossimo match?

Al fianco del calciatore neo rossonero potrebbe esserci Pulisic, che andrebbe così a comporre il duo offensivo dando fisicità e dinamismo alla manovra del Milan. Le prossime ore saranno decisive per Allegri.