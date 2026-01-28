Milan, Loftus Cheek rientra a Londra? Spunta la decisione del giocatore

di
Le ultime sul futuro di Ruben Loftus Cheek

Se è vero che il Milan sta continuando a lavorare per quanto riguarda il mercato in entrata, c’è anche grande chiacchiericcio su quelli che sono alcuni giocatori già presenti nella rosa a disposizione di Max Allegri. Il club sta provando a gestire i casi più particolari, vedi quello legato a Mike Maignan, ma ci sono anche altri sui quali pende il peso del possibile addio.

Milan, Loftus Cheek offerto al Chelsea

Uno di questi è Ruben Loftus-Cheek, giocatore che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio considerevole proprio con la maglia rossonera. C’è grande stima nei suoi confronti all’interno dell’ambiente, ed è per questo che ad oggi un suo addio non sarebbe preventivabile.

Eppure, stando a quanto riportato da TeamTalk, Ruben Loftus-Cheek sarebbe stato offerto dai suoi intermediari a diversi club, tra cui anche il Chelsea, la sua ex squadra: da Londra hanno anche espresso gradimento per un suo possibile ritorno, ma l’idea del giocatore sembra molto diversa.

Ruben Loftus Cheek in campo con la maglia del Milan (AnsaFoto) SpazioMilan.it

Milan, Loftus-Cheek rifiuta il ritorno a Londra

Il giocatore – si legge ancora – avrebbe rifiutato ogni possibilità di un suo ritorno a Londra, proprio per legittimare quella che la posizione guadagnata e costruita in questi anni in Italia.

Dal canto suo il Milan sarebbe anche pronto a proporgli un rinnovo di contratto per puntare ancora su di lui nell’immediato futuro.

Gennaro Di Finizio

