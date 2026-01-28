Milan, Loftus Cheek rientra a Londra? Spunta la decisione del giocatore

Se è vero che il Milan sta continuando a lavorare per quanto riguarda il mercato in entrata, c’è anche grande chiacchiericcio su quelli che sono alcuni giocatori già presenti nella rosa a disposizione di Max Allegri. Il club sta provando a gestire i casi più particolari, vedi quello legato a Mike Maignan, ma ci sono anche altri sui quali pende il peso del possibile addio.

Milan, Loftus Cheek offerto al Chelsea

Uno di questi è Ruben Loftus-Cheek, giocatore che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio considerevole proprio con la maglia rossonera. C’è grande stima nei suoi confronti all’interno dell’ambiente, ed è per questo che ad oggi un suo addio non sarebbe preventivabile.

Eppure, stando a quanto riportato da TeamTalk, Ruben Loftus-Cheek sarebbe stato offerto dai suoi intermediari a diversi club, tra cui anche il Chelsea, la sua ex squadra: da Londra hanno anche espresso gradimento per un suo possibile ritorno, ma l’idea del giocatore sembra molto diversa.

Milan, Loftus-Cheek rifiuta il ritorno a Londra

Il giocatore – si legge ancora – avrebbe rifiutato ogni possibilità di un suo ritorno a Londra, proprio per legittimare quella che la posizione guadagnata e costruita in questi anni in Italia.

Dal canto suo il Milan sarebbe anche pronto a proporgli un rinnovo di contratto per puntare ancora su di lui nell’immediato futuro.