Milan, mossa a sorpresa a gennaio: l’occasione arriva dal Manchester United

Spunta un nuovo nome per il mercato del Milan: secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Harry Maguire. Al momento non ci sarebbe ancora una trattativa concreta, ma il club rossonero starebbe tenendo sott’occhio la sua situazione come possibile occasione per il mercato di gennaio.

Milan su Maguire: possibile duello con la Roma

A rivalare questo possibile affare è stato l’esoerto di mercato Luca Marchetti, intervenuto in diretta su Sky Sport:

“Maguire del Manchester United è un’occasione: lo stanno valutando Milan e Roma. Per ora non c’è nulla di concreto, ma può essere un’occasione per gennaio”.

Si preannuncia quindi un possibile duello in Serie A per rilevare il difensore del Manchester United, che quest’anno sta avendo poco spazio in Premier League.

Poco spazio al Manchester United: è lui la pista per la difesa?

Da capitano del Manchester United a riserva: Maguire quest’anno sta avendo davvero pochissimo spazio con i Red Devils. Per lui solo 8 presenze in Premier League (di cui 4 da titolare), che non gli hanno impedito di partecipare ad un momento importante della stagione dei suoi come la vittoria ad Anfield contro il Liverpool, condita da un suo gol. Adesso, dopo anni di critiche spesso troppo ingenerose, il suo futuro potrebbe essere in Serie A-