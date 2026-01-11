Milan, occhio al dodicesimo uomo: la statistica preoccupa Allegri

Il Milan affronterà la Fiorentina in una gara che, almeno sulla carta e in termini di classifica, non fa storia. Tuttavia, la statistica della Viola potrebbe preoccupare, visto il recente rendimento. Al contempo, però, ci sarà un periodo del match in cui il Milan potrà spingere sull’acceleratore.

Fortino Franchi per la Fiorentina: il Milan rischia

Seppur sia stato il peggior avvio di sempre per la Fiorentina, avversaria del Milan tra pochi minuti, c’è una statistica che potrebbe essere scomoda ai rossoneri. Infatti, le due uniche vittorie dei ragazzi di Vanoli sono arrivate in occasione delle ultime due gare di campionato disputate allo Stadio Artemio Franchi, dinanzi al proprio pubblico.

Una statistica che potrebbe impensierire per stato di forma ma, al contempo, c’è da ricordare che il Milan viene da una striscia di 18 imbattibilità consecutive.

Per questo, ci sarà bisogno di stringere i denti in un match che, dati alla mano, potrebbe essere molto ostico. E, in particolare, bisognerà dare il massimo nel secondo tempo, come il Diavolo ci ha abituati a fare: 11 dei 39 punti guadagnati sono arrivati grazie a cambi di risultato favorevoli nella seconda frazione.