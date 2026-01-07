Milan, piace il classe 2002: Tare lo vuole per rinforzare la difesa

Dirigenza del Milan a colloquio

Il Milan ha messo gli occhi su Murillo, difensore brasiliano classe 2002, per rinforzare la propria difesa a gennaio. Secondo ‘Calciomercato.com’, l’obiettivo del club rossonero, sotto la guida di Tare, è quello di acquisire il giovane difensore dal Nottingham Forest. Anche se la trattativa non è ancora stata avviata ufficialmente.

Murillo nel mirino del Milan

Il Milan sta cercando un rinforzo in difesa e ha individuato in Murillo una potenziale opzione per gennaio. Il difensore brasiliano, che gioca attualmente con il Nottingham Forest, è stato seguito da Tare che lo ha identificato come possibile innesto per migliorare la retroguardia rossonera.

Murillo in campo e nel mirino del Milan
Murillo, giovane classe 2002, ha mostrato buone qualità nella sua esperienza in Premier League ed è pronto per fare il salto in un club di prima fascia in Italia come il Milan.

Murillo come opzione a lungo termine

Murillo rappresenta una soluzione interessante anche in vista del futuro. Il suo arrivo non solo risolverebbe le necessità immediate, ma potrebbe anche rivelarsi un investimento a lungo termine per il Milan, che cerca di rinforzare il reparto difensivo.

Il suo profilo corrisponde alle esigenze del club, che punta a rinforzare la difesa con un giocatore giovane e di qualità. La trattativa, se si concretizzerà, potrà essere una mossa strategica per il futuro del club.

