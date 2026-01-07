Milan, piace il classe 2002: Tare lo vuole per rinforzare la difesa

Il Milan ha messo gli occhi su Murillo, difensore brasiliano classe 2002, per rinforzare la propria difesa a gennaio. Secondo ‘Calciomercato.com’, l’obiettivo del club rossonero, sotto la guida di Tare, è quello di acquisire il giovane difensore dal Nottingham Forest. Anche se la trattativa non è ancora stata avviata ufficialmente.

Murillo nel mirino del Milan

Il Milan sta cercando un rinforzo in difesa e ha individuato in Murillo una potenziale opzione per gennaio. Il difensore brasiliano, che gioca attualmente con il Nottingham Forest, è stato seguito da Tare che lo ha identificato come possibile innesto per migliorare la retroguardia rossonera.

Murillo, giovane classe 2002, ha mostrato buone qualità nella sua esperienza in Premier League ed è pronto per fare il salto in un club di prima fascia in Italia come il Milan.

Murillo come opzione a lungo termine

Murillo rappresenta una soluzione interessante anche in vista del futuro. Il suo arrivo non solo risolverebbe le necessità immediate, ma potrebbe anche rivelarsi un investimento a lungo termine per il Milan, che cerca di rinforzare il reparto difensivo.

Il suo profilo corrisponde alle esigenze del club, che punta a rinforzare la difesa con un giocatore giovane e di qualità. La trattativa, se si concretizzerà, potrà essere una mossa strategica per il futuro del club.