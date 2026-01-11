Milan, piove sul bagnato: contro la Fiorentina un big esce per infortunio

Il Milan è sotto di un gol contro la Fiorentina e al 74esimo ha anche perso un big per infortunio. Massimiliano Allegri è stato costretto a sostituire Pavlovic e al suo posto ha inserito Nkunku per cercare di rimediare alla situazione di svantaggio. Ecco i dettagli sullo stop del difensore.

Milan, Pavlovic sostituito per un problema fisico

Al 74esimo minuto Pavlovic ha lasciato il campo e al suo posto è subentrato Nkunku. Subito dopo il gol segnato da Comuzzo che ha portato in vantaggio la Fiorentina, il difensore del Milan ha preso un brutto colpo alla testa in uno scontro aereo. Da qui la decisione della sostituzione.