Milan, quando si recupererà la sfida con il Como? Ufficiale data ed orario

Il Milan si prepara per effettuare le ultime mosse sul fronte calciomercato, con un occhio di riguardo sul grande colpo Mateta. Intanto, è uscita la data ufficiale della sfida tra Milan e Como, oltre alle date valide per le giornate 25 e 26 della Serie A 2025/2026.

Milan, ecco la data del recupero con il Como

La Lega Serie A ha appena reso note le date e gli orari ufficiali delle giornate 25 e 26 del campionato, dove i rossoneri affronteranno prima il Pisa di Gilardino, e poi il Parma di Cuesta. Ufficiale, però, anche la data del recupero tra Milan e Como, posticipata causa cerimonia d’apertura delle Olimpiadi.

Di seguito le date e gli orari ufficiali:

Milan-Como: mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45

Pisa-Milan: venerdì 13 febbraio alle ore 20.45

Milan-Parma: domenica 22 febbraio alle ore 18.00

Saranno delle gare di fondamentale importanza per il Milan di Massimiliano Allegri, che in questo mese di febbraio punterà ad accumulare più punti possibili per assicurasi il prima possibile un posto in Champions League, magari rimanendo sulla scia dell’Inter per la lotta Scudetto.