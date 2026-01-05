Milan, si tenta il colpo in difesa: idea dalla Premier

Il reparto difensivo è uno dei reparti che il Milan vuole rafforzare sin dal calciomercato estivo. Si tentava un colpo di esperienza nel finale di mercato, salvo poi andare sull’acquisto di David Odogu. Quest’ultimo ha trovato pochissimo spazio, con Massimiliano Allegri che vorrebbe un nome di maggior spessore. Nelle ultime ore è spuntata l’idea Nathan Aké.

Milan, si tenta il colpo Aké in difesa

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe provare il colpo Nathan Aké. Il difensore olandese sta trovando pochissimo spazio al Manchester City, e vorrebbe continuità per guadagnarsi un posto per i Mondiali 2026.

Il profilo di Aké rispecchia le richieste di Massimiliano Allegri, il quale vorrebbe un difensore esperto, pronto e affidabile, tutte caratteristiche che Aké possiede. I rossoneri puntano forte sul calciatore, che sarebbe aperto a cambiare aria e trovare una nuova destinazione già in questo calciomercato di gennaio.