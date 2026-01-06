Milan, svolta per il rinnovo del top rossonero: la situazione è totalmente cambiata

In casa Milan sono ore bollenti. Dopo il successo in casa del Cagliari, grazie alla rete di Rafael Leao, la dirigenza rossonera si concentra sulle prossime mosse da effettuare sul mercato dopo l’arrivo di Niclas Fullkrug. Non solo nuovi giocatori, difatti, la società vuole tenersi stretta i suoi top: passi in avanti per il rinnovo di Mike Maignan.

Milan, ecco cosa serve per il rinnovo di Maignan: Allegri decisivo

La società rossonera è molto vigile sulle possibili offerte provenienti dal calciomercato, e non solo. Il direttore sportivo Igli Tare, però, vuole stringere i tempi per i rinnovi, in particolare quello di Mike Maignan: rispetto allo scorso anno la situazione è totalmente cambiata.

Passi in avanti per il rinnovo del portiere francese, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan ha pronta un’offerta fino al 2030 a 5 milioni di euro annui più 2 di bonus, con possibilità di ulteriori “premi” in caso di firma anticipata e di trofei a stretto giro.

La priorità di Maignan, prosegue il noto quotidiano, è avere delle garanzie sul progetto. Il portiere francese vuole far parte di un progetto vincente, e in questo senso la presenza di Massimiliano Allegri può aiutare, soprattutto vedendo quest’inizio di stagione del Milan.