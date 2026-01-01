La situazione contrattuale di Mike Maignan resta un nodo ancora da sciogliere in casa Milan. Il portiere francese ha un ruolo centrale nella rosa e il club ha tentato diverse volte di rinnovare, ma senza un accordo definitivo finora. Il contratto attuale scade nel 2026 e le trattative sul prolungamento non hanno ancora trovato una soluzione chiara.
Questo scenario apre inevitabilmente la porta a ipotesi di mercato con altri club interessati a Maignan già a partire da gennaio. Oltre alle pretendenti inglesi come Chelsea e squadre della Premier League, anche la Juventus è stata menzionata tra gli osservatori del dossier portiere.
Scelto l’erede di Maignan: è il top player della Liga
Nel disegnare il futuro della porta, il Milan ha messo nel mirino un nome di grande esperienza internazionale: Marc-André Ter Stegen. Secondo Tuttomercatoweb, il club rossonero sta seguendo con attenzione il portiere tedesco del Barcellona, che potrebbe lasciare la Spagna alla ricerca di una nuova sfida.
Ter Stegen, con anni di esperienza ai massimi livelli tra La Liga e competizioni europee, rappresenta un profilo capace di garantire stabilità e leadership. La dirigenza milanista vede nel campione tedesco un possibile sostituto affidabile, in grado di non far sentire la mancanza di Maignan sul piano tecnico e caratteriale.
Dietro questa scelta di mercato c’è una visione chiara: il Milan non vuole essere sorpreso da una possibile partenza di Maignan. Ter Stegen risponde a criteri di esperienza, carisma e rendimento immediato.