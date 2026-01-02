Milan, tegola per Allegri prima del Cagliari: è ufficiale

Inizia contro il Cagliari fuori casa il 2026 del Milan e della Serie A. Gli uomini di Massimiliano Allegri faranno visita ai rossoblù di Fabio Pisacane, tra gli allenatori rivelazione di questa prima metà d’annata. Ecco le scelte dei due tecnici nell’anticipo che inaugura la 18° giornata del campionato italiano. Come preannunciato, Strahinja Pavlovic non partirà dal primo minuto.

Le scelte di Allegri per il Cagliari: davanti Leao con Loftus-Cheek, out Pavlovic

Mister Massimiliano Allegri deve fare i conti con diverse assenze. Il tecnico livornese, infatti, per la sfida al Cagliari è costretto a mandare in campo Rafael Leao dal primo minuto dopo lo stop che l’ha tenuto lontano dai campi per circa un mese. Non ha recuperato nemmeno Christopher Nkunku, che alza bandiera bianca dopo la doppietta all’Hellas Verona. Christian Pulisic partirà della panchina, al suo posto pronto Loftus-Cheek in posizione avanzata.

Nel 3-5-2 rossonero trovano poi spazio Bartesaghi nel terzetto di difesa con Tomori e De Winter, ed Estupinan alto a sinistra. Centrocampo con Modric, Rabiot e Fofana, sulla fascia oppostaci agirà Saelemakers. Davanti, come detto pocanzi, Leao e Loftus-Cheek. Di seguito, le scelte dei due tecnici: