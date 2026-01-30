Nkunku-Milan, il punto della situazione lo fa Sky: ecco cosa sta succedendo

Sono tante le voci di mercato che circondano Christopher Nkunku. Il francese, arrivato nel corso della finestra di mercato estiva, ha faticato a trovare continuità in questa prima parte di stagione, fornendo prestazioni spesso non all’altezza. Con l’arrivo ormai imminente di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace, il futuro dell’ex Chelsea potrebbe cambiare in queste ultime ore.

Il Milan riflette sul futuro di Nkunku: il francese vorrebbe restare

La permanenza al Milan di Christopher Nkunku non è ancora scontata. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club rossonero vorrebbe infatti cederlo in questa finestra di mercato, soprattutto nel caso in cui arrivasse qualche offerta di prestito molto oneroso. La cifra richiesta dal Diavolo si aggirerebbe intorno ai 5/6 milioni milioni di euro.

Dal canto suo, l’attaccante francese vorrebbe continuare la sua avventura al Milan e giocarsi le sue carte in questa seconda parte di stagione. Per il momento non sono arrivate proposte concrete ma con l’arrivo di Mateta ogni scenario è adesso possibile.