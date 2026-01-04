Nkunku, svelata la differenza tra domanda e offerta: la cifra proposta dal Fenerbahce al Milan

Il Fenerbahce è davvero attento al profilo di Christopher Nkunku ed è seriamente interessato a portare il francese a Istanbul. La prima offerta del club turco ammonta a 25 milioni di euro, ma il Milan ne chiede almeno 10 in più: il giocatore non vorrebbe lasciare la corte di Allegri dopo solo sei mesi e il club, per evitare minusvalenze, non è disposto a cedere l’ex Chelsea per tale cifra.

Nkunku – Fenerbahce, ballano 10 milioni con il Milan

Il Fenerbahce fa sul serio per portare Christopher Nkunku sullo stretto del Bosforo. Il club gialloblù pare aver offerto 25 milioni di euro al Milan per acquisire il cartellino del giocatore francese. Dal canto proprio, il Milan vorrebbe almeno 35 milioni di euro per evitare una minusvalenza sull’operazione estiva che ha portato il giocatore in Italia dal Chelsea. Per questo, si attende la formulazione di una nuova proposta dal club turco a partire da mercoledì in poi, ossia dopo il match contro il Samsunspor. Di certo, non è un capitolo chiuso.

La volontà di Nkunku sarà decisiva

Nonostante il grande interesse da parte del Fenerbahce, questa operazione dipenderà notevolmente dalla volontà dello stesso Nkunku. Proprio di recente il giocatore sta crescendo in termini di fiducia: l’ultima doppietta trovata prima dell’infortunio giova in termini di consapevolezza nei propri mezzi. Di certo, lasciare il Milan dopo 6 mesi rappresenterebbe una sconfitta personale, dato anche il pessimo impatto in termini realizzativi. Poi, si sa, nel calcio tutto cambia in pochi minuti, ma al momento per Christopher c’è solo il Milan.