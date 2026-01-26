“Non vuole andarsene!”: mercato Milano, la cessione resta bloccata

Il Milan continua a lavorare sul mercato, occhio vigile e possibilità di investire soprattutto qualora dovessero esserci delle uscite da qui alla fine della sessione invernale di calciomercato. Mateta resta uno dei profili sui quali il club sta facendo delle riflessioni, per l’ingresso dovrebbe prevedere anche un’uscita dalla rosa di Max Allegri.

Mercato Milan, le ultime sul futuro di Nkunku

Uno dei nomi che si pensava potesse lasciare Milano da qui al termine di questa sessione di mercato era Christopher Nkunku, attaccante che fino a questo momento ha inciso a fasi alterne sul rendimento della squadra rossonera.

Eppure, ad oggi una sua partenza sembra complicata: d’altronde, senza una cessione in quel reparto specifico, il Milan non avrebbe un grande raggio d’azione per pensare ad un nuovo innesto per l’allenatore.

Futuro Nkunku, le ultime di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime proprio sul futuro dell’attaccante rossonero, confermando quanto ad oggi sia difficile pensare ad una partenza dello stesso Nkunku.