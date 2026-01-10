Novità dal 1′, Allegri pensa alla mossa a sorpresa: cosa filtra per la Fiorentina

Il Milan si prepara a una settimana intensa, con tre partite ravvicinate che richiedono scelte attente e una gestione accurata delle energie. Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri deve sciogliere un nodo importante in attacco. Il tecnico rossonero valuta uomini e condizioni, con alcuni rientri e altri pronti a partire dalla panchina.

Il dubbio di Allegri in attacco

Alla vigilia della trasferta di Firenze, Massimiliano Allegri non scopre le carte. L’allenatore ha spiegato che la scelta sull’attacco verrà presa solo a ridosso della gara ma una mossa a sorpresa può effettivamente arrivare. In conferenza ha dichiarato:

“Fullkrug dal 1′? Deciderò domani”

Il ballottaggio coinvolge quattro profili. Nkunku è recuperato, ma probabilmente partirà dalla panchina. Restano in corsa Fullkrug, Leao e Pulisic, con Allegri chiamato a scegliere la coppia più adatta per affrontare la Fiorentina dal primo minuto.

Gestione delle forze e mini tour decisivo

La partita contro la Fiorentina apre una serie di impegni ravvicinati che includono anche Como e Lecce. Allegri guarda oltre i novanta minuti del Franchi e ragiona in ottica complessiva. La rotazione diventa fondamentale per mantenere equilibrio fisico e mentale, soprattutto nel reparto offensivo, dove le alternative non mancano ma vanno dosate.

Fullkrug rappresenta una soluzione più fisica, utile contro difese organizzate. Leao e Pulisic garantiscono invece strappi e profondità. Ogni scelta porta con sé un messaggio tecnico e strategico. Allegri sa che partire bene in questo mini ciclo può dare fiducia e continuità.