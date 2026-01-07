Rinnovo Maignan, cosa sta succedendo? Arriva il chiarimento di Allegri

Che il rinnovo di Mike Maignan sia uno degli argomenti di rilievo in casa Milan, questo è ormai noto da tempo. Il portiere francese è uno dei pilastri della squadra rossonera, un leader al quale il club non vorrebbe rinunciare. Ecco perchè l’ipotetico addio viene visto come un evento da evitare, provando ad arrivare una firma sul contratto dell’estremo difensore.

Rinnovo Maignan, Allegri ne ha parlato in conferenza

Anche Max Allegri sa bene quanto Maignan sia importante per le economie tattiche e tecniche del Milan. Ecco perchè anche l’allenatore spera di poter contare ancora sul francese anche per il futuro.

Lo stesso Allegri ha parlato di questo argomento in conferenza stampa: punzecchiato sull’argomento, l’allenatore del Milan ha provato a chiarire quella che è la sua posizione ma anche la situazione legata al portiere francese.

Rinnovo Maignan, le parole di Allegri

“Maignan? Il club sta lavorando, il futuro della squadra è in buone mani. Le parti stanno lavorando per avere un futuro insieme. Vogliamo finire nelle prime parti della classifica, nelle prime 4 per qualificarci in Champions”, ha detto l’allenatore in conferenza stampa.

Insomma, parole che chiariscono ancora una volta quanto il calciatore sia importante per lo stesso Allegri e come il club stia provando a tenerlo in quel di Milano, evitando così la ricerca di un nuovo portiere.