Rinnovo Maignan, ultimatum del Milan: fissata la deadline

Il Milan, con l’aiuto di mister Massimiliano Allegri, è pronto a giocarsi tutto nelle prossime settimane per blindare Mike Maignan, il portiere francese in scadenza a giugno 2026. I rossoneri hanno messo sul tavolo una proposta economica di alto livello, con l’obiettivo di farne uno dei leader assoluti della squadra. L’incontro decisivo con l’agente è atteso entro la prima metà di gennaio: solo in quel momento si capirà se Maignan resterà o aprirà a scenari diversi.

Maignan-Milan, prove di rinnovo: la proposta rossonera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di fare sul serio per il rinnovo di Maignan. Il club rossonero, infatti, ha avanzato un’offerta che porterebbe il francese a guadagnare circa 5,5 milioni netti fissi a stagione, più 1,5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Si tratterebbe di un ingaggio da top player, alla pari con Rafael Leao, il più pagato della rosa attuale.

L’idea è quella di prolungare fino al 2030, riconoscendo al francese il ruolo centrale nel progetto di Allegri. La dirigenza vuole chiudere in fretta, per evitare distrazioni in un momento chiave della stagione: servirà la massima serenità per continuare a lottare per le prime posizioni.

Il pressing di Allegri e dello spogliatoio

Massimiliano Allegri stravede per Maignan e lo vede come il capitano ideale per le prossime annate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano, insieme ai compagni di squadra, sta lavorando per convincerlo a rimanere, sottolineando quanto sia fondamentale per il gruppo.

L’obiettivo è preservare la tranquillità del portiere in questa fase delicata, con un calendario intenso che include sei partite in meno di un mese. Tutti, dunque, remano dalla stessa parte: Mike deve sentirsi al centro del progetto del Milan. A quanto pare, ad oggi, c’è fiducia sul prolungamento: i segnali sono più che positivi.