Rinnovo Maignan, ultim’ora improvvisa: l’annuncio di Gianluca Di Marzio stupisce tutti

Arriva un’ultim’ora improvvisa riguardante la situazione contrattuale di Mike Maignan, il cui contratto è in scadenza quest’estate. Secondo Gianluca Di Marzio, il portiere non è mai stato così tanto vicino al rinnovo: i contatti tra il Milan e l’entourage del giocatore sono sempre più positivi e nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri per trovare l’intesa definitiva.

Contatti positivi e strada tracciata

La sensazione che filtra dall’ambiente rossonero è di forte fiducia. Il Milan e Maignan non sono mai stati così vicini a chiudere il rinnovo. Le parti continuano a dialogare e la volontà comune è quella di proseguire insieme. Secondo Gianluca Di Marzio, il portiere francese è pronto a legarsi al club fino al 2031, confermando il ruolo centrale nel progetto tecnico. Un segnale di continuità che rafforza la struttura della squadra.

Le cifre dell’accordo e il peso nel progetto

L’ingaggio proposto dal Milan è da top player. La base dell’accordo prevede uno stipendio da 5,7 milioni di euro a stagione, una cifra in linea con quella percepita da Rafael Leao. Una scelta chiara da parte della dirigenza, che riconosce a Maignan un peso specifico elevato all’interno dello spogliatoio e sul campo. Il rinnovo rappresenterebbe un investimento strategico, non solo tecnico ma anche simbolico.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti per definire gli ultimi dettagli. Per il Milan, blindare Maignan significa mettere al sicuro una delle certezze del presente e del futuro. Un segnale forte di stabilità e ambizione, in un momento cruciale della stagione.