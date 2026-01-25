Roma-Milan, Allegri fa infuriare i tifosi: il titolarissimo partirà dalla panchina

Quella di oggi sarà una domenica a dir poco decisiva per le sorti della Serie A. Alle 18.00 all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Napoli, mentre poche ore dopo Roma e Milan si sfideranno all’Olimpico. Due big match che potrebbero far scattare la fuga dell’Inter, che spera in un passo falso delle inseguitrici. Gara delicatissima per il Diavolo, che non può permettersi di non vincere se vuole restare in scia dei nerazzurri. Anche per questo motivo la probabile scelta di formazione di Max Allegri ha fatto storcere il naso a molti.

Roma-Milan, Allegri opta per l’attacco leggero: Nkunku con Leao e Pulisic in panchina

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri sembrerebbe pronto a confermare la coppia d’attacco composta da Rafa Leao e Christopher Nkunku, volendo premiare il buon momento del francese. Una mossa che ovviamente significherebbe panchina per Cristian Pulisic, pronto a subentrare nella ripresa per mischiare le carte in tavola.

A partire dalla panchina dovrebbe essere anche Youssouf Fofana, con Allegri che avrebbe preferito Samuele Ricci, che durante l’allenamento di ieri è stato provato nell’undici titolare. Di seguito le probabili formazione della gara:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

Nkunku centravanti e Leao più libero: il piano di Allegri per battere la Roma

La scelta di puntare su Nkunku piuttosto che su Pulisic sarebbe anche legata al voler dare maggiore libertà a Leao. Con il francese in campo, la stella portoghese non dovrebbe ricoprire il ruolo da punta e potrebbe così maggiormente allargarsi a sinistra per sprigionare tutta la sua velocità e permettere anche eventuali inserimenti ai centrocampisti.