Roma-Milan, parla Allegri: la decisione su Saelemaekers e Leao

Milan in trasferta a Roma per trovare la terza vittoria consecutiva e per avvicinarsi all’Inter capolista. Una sconfitta allontanerebbe non di poco i nerazzurri, al momento primi con sei punti di vantaggio. Max Allegri ha analizzato la sfida contro i giallorossi e ha fatto il punto sugli infortunati nella conferenza stampa di vigilia.

Allegri dice addio allo scudetto? L’Inter si allontana

La sfida tra Roma e Milan può dire molto sul futuro e sugli obiettivi stagionali di entrambe le squadre:

“A questo punto della stagione siamo rimaste 4 squadre per tre posti. L’Inter ha una proiezione di 90 punti, sta facendo bene. Speriamo che avremo cinque posti in Champions League e che le italiane andranno più avanti possibile.”

Saelemaekers e Leao non sono al meglio, ma saranno a disposizione:

“Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi valuto se farlo partire dall’inizio o portarlo in panchina. Leao convive con un problema, ma è a disposizione. Ha un po’ di infiammazione all’altezza del pube, ma è un dolore minimo. Sta facendo bene, ha fatto una buona partita domenica scorsa. Deve crescere ancora, non gli manca talento, ma deve avere continuità di prestazione.”

Il Milan punta la Champions: Allegri stizzito

Massimiliano Allegri non vuole pressioni sulla squadra e mette in chiaro le difficoltà per un piazzamento in Champions:

“Sembra tutto facile, ma arrivare tra i primi quattro posti è difficile. Gasperini, Spalletti e Conte sono arrivati sempre tra i primi quattro. Non abbiamo vantaggi, dobbiamo continuare passo dopo passo ad arrivare alla quota Champions League. Bisogna stare con i piedi per terra, per centrare l’obiettivo bisogna fare molta fatica. E quindi bisogna stare zitti.”

Queste le parole del tecnico rossonero.