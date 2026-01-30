Saelemakers da brividi: “Cosa mi ha insegnato Allegri”, poi si espone su Leao

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista a “Il Corriere dello Sport“. Il belga ha speso parole di grande elogio per Massimiliano Allegri e ha anche difeso Leao dalle critiche, raccontando un po’ anche la stagione del Milan.

Saelemaekers racconta Allegri: parole da brividi

Il belga ha spiegato gli insegnamenti principali di mister Allegri:

“Lui insegna la cattiveria agonistica e a mantenere sempre alta la concentrazione. Quando ci invita alla calma è perché vuole che ragioniamo. Con lui fin dal primo giorno si lavora per vincere, si cresce dal punto di vista mentale perché ti porta a dare il 100 per cento in ogni istante, anche quando la partita costringe la squadra a subire”.

Saelemaekers fornisce l’esempio della partita contro la Roma:

“A Roma siamo partiti bene ma dopo 15 minuti sono cresciuti tanto loro. A quel punto però sapevamo come comportarci, avevamo l’obiettivo di non prendere gol. Allegri ci ripete spesso che il risultato può dipendere da un solo episodio…ti cambia la testa”.

La difesa di Leao

Su Leao, Saelemaekers spiega la sua discontinuità e lo difende dalle critiche: