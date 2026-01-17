Sorpresa Milan, il neo acquisto è già sul mercato: addio nelle prossime ore?

L’impatto di Pervis Estupiñán con il calcio italiano non è stato semplice. Come riportato da calciomercato.com, le difficoltà del laterale del Milan in questa prima fase di stagione sono state evidenti, al punto da spingere il Milan a riflettere su un possibile addio già nel mercato di gennaio.
Estupinan può già dire addio: la situazione
Il Milan non chiude la porta al mercato. Secondo calciomercato.com, il club è pronto ad ascoltare eventuali offerte già in questa sessione, pur consapevole delle difficoltà di dover poi individuare un sostituto. Al momento, però, non sembrano esserci le condizioni per un addio immediato a gennaio. La dirigenza preferisce muoversi con cautela, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare squilibri nella rosa.
La possibile scelta del Milan: addio a gennaio o in estate?
Il discorso cambia in vista della prossima estate. Il nome di Estupiñán potrebbe diventare uno dei più chiacchierati sul mercato, ma il Milan dovrà fare i conti con un aspetto centrale: il bilancio. Il club non può permettersi minusvalenze e ogni operazione verrà valutata con attenzione. Il futuro del laterale resta quindi in sospeso, tra la volontà di rilancio e la necessità di tutelare il progetto tecnico ed economico rossonero.