Ultim’ora Maignan, c’è l’annuncio di Romano sul rinnovo! I dettagli

Il Milan, dopo mesi di trattative, ha finalmente raggiunto un accordo con Mike Maignan per il rinnovo di contratto. Presto il portiere rossonero firmerà per il prolungamento: a rendere note tutte le ultime novità è stato Fabrizio Romano.
Maignan rinnova con il Milan: i dettagli e la nuova scandenza
Fabrizio Romano ha fatto sapere che:
“Il Milan e Mike Maignan raggiungono un accordo verbale per un nuovo contratto fino a giugno 2031! Seguiranno i passaggi formali, ma l’accordo è già stato raggiunto per il portiere francese, in scadenza di contratto a giugno 2026. Un’operazione importante per il Milan, con Maignan considerato un giocatore chiave”.