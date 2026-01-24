Ultim’ora Maignan, c’è l’annuncio di Romano sul rinnovo! I dettagli

Mike Maignan saluta i tifosi in campo con la maglia del Milan

Il Milan, dopo mesi di trattative, ha finalmente raggiunto un accordo con Mike Maignan per il rinnovo di contratto. Presto il portiere rossonero firmerà per il prolungamento: a rendere note tutte le ultime novità è stato Fabrizio Romano.

Maignan rinnova con il Milan: i dettagli e la nuova scandenza

Fabrizio Romano ha fatto sapere che:

“Il Milan e Mike Maignan raggiungono un accordo verbale per un nuovo contratto fino a giugno 2031! Seguiranno i passaggi formali, ma l’accordo è già stato raggiunto per il portiere francese, in scadenza di contratto a giugno 2026. Un’operazione importante per il Milan, con Maignan considerato un giocatore chiave”.

